Описание

Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED AF-S VR - мощный супертелескопический объектив формата DX с 16,7-кратным увеличением. Охватывая широкий диапазон фокусных расстояний 18–300 мм, этот компактный объектив для путешественников идеально подойдет тем, кто любит ездить налегке и запечатлевать объекты с разных ракурсов. Благодаря компактной конструкции, которой удалось добиться без ухудшения качества изображений, этот объектив идеально подходит для путешествий, съемки любительских спортивных соревнований и дикой природы. Элементы из стекла ED и асферические линзы обеспечивают высокое разрешение и контрастность; система подавления вибраций от компании Nikon позволяет получать четкие изображения даже при съемке с рук в максимальном супертелескопическом положении. Практичный переключатель блокировки зума обеспечивает защиту объектива во время движения.

Зум формата DX с 16,7-кратным увеличением: фокусное расстояние 18–300 мм (эквивалент формата FX: 27–450 мм). Охватывает диапазон от широкоугольного до супертелескопического.

Портативная конструкция: идеальный объектив для съемки любительских спортивных соревнований, дикой природы, а также общих планов во время путешествий. Для такого мощного объектива, обладающего чрезвычайно широким диапазоном фокусных расстояний, он имеет удивительно компактную конструкцию и малый вес.

Высококачественная оптика: три элемента из стекла ED со сверхнизким рассеиванием и три асферические линзы обеспечивают высокое разрешение и превосходную контрастность, уменьшая большинство аберраций и искажений цвета.

Система подавления вибраций (VR): минимизирует эффект дрожания фотокамеры и позволяет снимать с выдержками на четыре ступени длиннее обычных. Система подавления вибраций (VR) работает бесшумно, даже при видеосъемке.

Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM): гарантирует быструю и тихую автофокусировку.

Переключатель блокировки зума: обеспечивает защиту объектива, когда он не используется.

Герметизированный байонет.