Описание

Nikon AF-S 18-200mm f/3.5-5.6G II ED DX - это универсальный объектив, который идеально подходит для широкого спектра

съемочных ситуаций. С его помощью вы можете сделать как широкоугольные пейзажи, так и удаленные объекты благодаря

большому диапазону фокусных расстояний. Он оснащен технологией снижения вибрации (VR), что делает его отличным

выбором для съемки на больших фокусных расстояниях без так называемой «шевелёнки». Объектив также имеет быстрый и

плавный автофокус, что делает его удобным в использовании в различных условиях съемки. Nikon AF-S 18-200mm f/3.5-5.6G II

ED DX - это отличное решение для тех, кто ищет универсальный и высококачественный объектив для своей кроп-камеры Nikon.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, линзы без царапин, пыль внутри присутствует, царапинки на корпусе.

Комплектация: чехол, крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.