Объектив Nikon AF-S 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR DX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070997
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-24
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Компактный, доступный и мощный зум-объектив. Оборудованный высококачественной оптикой, предназначенной для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата DX, с поддержкой 5,8-кратного увеличения, которое прекрасно подходит для самых разных условий съемки. Оснащенный системой подавления вибраций Nikon (VR) и уникальным бесшумным ультразвуковым мотором (SWM), объектив предоставляет широкие возможности для съемки при недостаточном освещении, обеспечивая стабилизацию изображения, как на матрице, так и в видоискателе, а его система автофокусировки работает быстро и бесшумно.
Фокусное расстояние — 18–105 мм;
Максимальная диафрагма — f/3,5–5,6;
Минимальная диафрагма — f/22–38;
Конструкция объектива — 15 элементов в 11 группах (включая 1 элемент из стекла ED и 1 асферическую линзу);
Угол зрения — 76°–15°20’;
Минимальное расстояние фокусировки — 0,45 м (во всем диапазоне увеличения);
Максимальный коэффициент воспроизведения — 1/5;
Число лепестков диафрагмы — 7 (скругленные);
Установочный размер фильтра — 67 мм;
Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива) — Прибл. 76 x 89 мм;
Вес — Примерно 420 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки, бленда, коробка.
Гарантия 14 дней.