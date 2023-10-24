Описание

Компактный, доступный и мощный зум-объектив. Оборудованный высококачественной оптикой, предназначенной для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата DX, с поддержкой 5,8-кратного увеличения, которое прекрасно подходит для самых разных условий съемки. Оснащенный системой подавления вибраций Nikon (VR) и уникальным бесшумным ультразвуковым мотором (SWM), объектив предоставляет широкие возможности для съемки при недостаточном освещении, обеспечивая стабилизацию изображения, как на матрице, так и в видоискателе, а его система автофокусировки работает быстро и бесшумно.

Фокусное расстояние — 18–105 мм;

Максимальная диафрагма — f/3,5–5,6;

Минимальная диафрагма — f/22–38;

Конструкция объектива — 15 элементов в 11 группах (включая 1 элемент из стекла ED и 1 асферическую линзу);

Угол зрения — 76°–15°20’;

Минимальное расстояние фокусировки — 0,45 м (во всем диапазоне увеличения);

Максимальный коэффициент воспроизведения — 1/5;

Число лепестков диафрагмы — 7 (скругленные);

Установочный размер фильтра — 67 мм;

Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива) — Прибл. 76 x 89 мм;

Вес — Примерно 420 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, бленда, коробка.

Гарантия 14 дней.