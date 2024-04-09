Объектив Nikon AF-S 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR DX (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074817 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-09

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Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз. 9 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139817 Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR – это универсальный зум-объектив с байонетом F для цифровых зеркальных фотокамер Nikon формата DX.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 18-105 мм (эквивалент 27-157.5 мм на полнокадровой камере)

Максимальная диафрагма: f/3.5-5.6

Минимальная диафрагма: f/22-38

Угол зрения: 78° - 15°

Минимальная дистанция фокусировки: 0,45 м

Вес: 620 г

Размер фильтра: 77 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз.

Комплектация: крышки; 34269543;

Гарантия 14 дней.

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