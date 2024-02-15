Описание

Добро пожаловать в мир творчества с объективом Nikon AF-S 18-105mm f/3.5-5.6G ED DX VR! Этот многосторонний объектив предлагает вам уникальные возможности для создания удивительных снимков и расширения вашего творческого потенциала. Давайте рассмотрим некоторые ключевые особенности этого замечательного объектива:

Универсальный диапазон фокусных расстояний: С широким диапазоном фокусных расстояний от 18 до 105 мм, этот объектив идеально подходит для различных видов съемки, от пейзажей до портретов и макросъемки.

Оптическая стабилизация изображения VR: Встроенная оптическая стабилизация обеспечивает резкие и четкие изображения даже при съемке на больших увеличениях или в условиях недостаточного освещения.

Высокое качество изображения: Специальные элементы ED (экстра-низкой дисперсии) помогают минимизировать искажения и аберрации, обеспечивая четкость и реалистичные цвета на всем диапазоне фокусных расстояний.

Быстрый и бесшумный автофокус: Мотор Silent Wave обеспечивает быстрый и плавный автофокус, что делает съемку максимально комфортной и эффективной.

Компактный и легкий дизайн: Этот объектив легко помещается в сумку для камеры и не создает лишнего бремени во время съемки на открытом воздухе или в путешествиях.

Множество творческих возможностей: Благодаря своей универсальности и высокой производительности, вы можете без труда реализовывать самые смелые идеи и воплощать свои творческие замыслы в реальность.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или начинающим фотографом, Nikon AF-S 18-105mm f/3.5-5.6G ED DX VR открывает перед вами мир бесконечных возможностей и вдохновения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, небольшие потёртости и царапины корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз, пылинка под передней линзой.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 14 дней.