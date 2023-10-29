Объектив Nikon AF-S 18-105 1:3.5-5.6G ED VR (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071181
Артикул : б/у-РнД К 2023-10-29
Причина уценки:
Незначительные потёртости, следы использования
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 136181
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Байонет Nikon F
Мин. фокусное расстояние 18 мм
Макс. фокусное расстояние 105 мм
Диафрагма f/3.5
Функции: автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка, бленда
Гарантия 90 дней.