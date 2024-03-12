Объектив Nikon AF-S 16-85mm f/3.5-5.6G ED DX VR (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073924
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Резинки корпуса: небольшая деформация и загрязнения.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138924
Формат: APS-C (crop)
Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)
Фокус: Автофокус
Система: Nikon F (FX, DX)
Год начала производства: 2008
Оптическая схема: 17 элементов в 11 группах (2 элемента из стекла ED, 3 асферических линзы)
Особенности: Ультразвуковой мотор, Стабилизатор
Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6 G ED VR - очень компактный, универсальный зум-объектив с высококачественной оптикой, предназначенный для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата DX.
Благодаря 5,3-кратному зуму и диапазону фокусных расстояний 16–85 мм этот объектив прекрасно подходит для использования в самых разных условиях съемки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, резинки корпуса: небольшая деформация и загрязнения.
Комплектация: крышки, бленда; 22203614;
Гарантия 14 дней.