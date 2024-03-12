Объектив Nikon AF-S 16-85mm f/3.5-5.6G ED DX VR (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073924 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12

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Задать вопрос Причина уценки: Резинки корпуса: небольшая деформация и загрязнения. 19 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138924 Формат: APS-C (crop)

Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)

Фокус: Автофокус

Система: Nikon F (FX, DX)

Год начала производства: 2008

Оптическая схема: 17 элементов в 11 группах (2 элемента из стекла ED, 3 асферических линзы)

Особенности: Ультразвуковой мотор, Стабилизатор

Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6 G ED VR - очень компактный, универсальный зум-объектив с высококачественной оптикой, предназначенный для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата DX.

Благодаря 5,3-кратному зуму и диапазону фокусных расстояний 16–85 мм этот объектив прекрасно подходит для использования в самых разных условиях съемки. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, резинки корпуса: небольшая деформация и загрязнения.

Комплектация: крышки, бленда; 22203614;

Гарантия 14 дней.

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