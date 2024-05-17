Объектив Nikon AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075709
Артикул : б/у-РнД К 2024-05-17
Причина уценки:
Потёртости корпуса, бытовые загрязнения
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140709
Универсальный 5-кратный зум этой модели эквивалентен углу зрения объектива 24–120 мм в полнокадровом формате, а широкая диафрагма предоставляет множество возможностей для съемки. Надежная система подавления вибраций, разработанная компанией Nikon, обеспечивает неизменную резкость изображений. Электромагнитная диафрагма гарантирует точность экспозиции при съемке с высокой частотой кадров. Легкий корпус, который хорошо уравновешивает фотокамеру, и защитное фторсодержащее покрытие делают эту модель отличным выбором для фотографов, предъявляющих высокие требования к профессиональным устройствам.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.