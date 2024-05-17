Объектив Nikon AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075709 Артикул : б/у-РнД К 2024-05-17

<







>



Задать вопрос Причина уценки: Потёртости корпуса, бытовые загрязнения 50 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140709 Универсальный 5-кратный зум этой модели эквивалентен углу зрения объектива 24–120 мм в полнокадровом формате, а широкая диафрагма предоставляет множество возможностей для съемки. Надежная система подавления вибраций, разработанная компанией Nikon, обеспечивает неизменную резкость изображений. Электромагнитная диафрагма гарантирует точность экспозиции при съемке с высокой частотой кадров. Легкий корпус, который хорошо уравновешивает фотокамеру, и защитное фторсодержащее покрытие делают эту модель отличным выбором для фотографов, предъявляющих высокие требования к профессиональным устройствам. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.