Объектив Nikon AF-S 16-35mm 4G ED VR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076224
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-06
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
45 000 ₽
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Описание
Код: 141224
Сверхширокоугольный зум-объектив NIKKOR для зеркальных фотокамер Nikon формата FX
Сверхширокоугольный объектив с фиксированным относительным отверстием f/4
Диапазон фокусных расстояний 16-35 мм (эквивалент формата DX: 24-52 мм)
Система подавления вибраций второго поколения (VR II). Возможность использования значений выдержки на 4 ступени длиннее обычных
Покрытие Nano Crystal сокращает ореолы и засветки
Элементы из стекла ED и асферические элементы объектива обеспечивают высокое разрешение и превосходную контрастность
Бесшумный мотор (SWM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку
Тип товаров: объектив
Серия (модель): AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Цвет черный
Производитель Nikon
Байонет Nikon F
Размер 82.5x125
Вес 680 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Объектив, задняя крышка.
s/n: 237206
Гарантия 90 дней.
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