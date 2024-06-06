Объектив Nikon AF-S 16-35mm 4G ED VR (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076224 Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-06

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 45 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код: 141224 Сверхширокоугольный зум-объектив NIKKOR для зеркальных фотокамер Nikon формата FX Сверхширокоугольный объектив с фиксированным относительным отверстием f/4 Диапазон фокусных расстояний 16-35 мм (эквивалент формата DX: 24-52 мм) Система подавления вибраций второго поколения (VR II). Возможность использования значений выдержки на 4 ступени длиннее обычных Покрытие Nano Crystal сокращает ореолы и засветки Элементы из стекла ED и асферические элементы объектива обеспечивают высокое разрешение и превосходную контрастность Бесшумный мотор (SWM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку Тип товаров: объектив Серия (модель): AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR Цвет черный Производитель Nikon Байонет Nikon F Размер 82.5x125 Вес 680 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- Комплектация: Объектив, задняя крышка. s/n: 237206 Гарантия 90 дней.

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