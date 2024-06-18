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    Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076543

    Артикул : б/у-РнД К 2024-06-18

    • AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 5)
    • AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 5)
    • AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 5)
    • AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 5)
    • AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 5)
    • AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 5)
    • AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 5)

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    Причина уценки:

    Следы эксплуатации в виде незначительных бытовых загрязнений на корпусе.

    63 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141543

    Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED - это высококачественный широкоугольный объектив, разработанный для профессиональной съемки ландшафтов, архитектуры, интерьеров и астрономии. С его помощью вы можете захватить широкие панорамные сцены с высокой резкостью и контрастностью.
    Характеристики:
    Фокусное расстояние: 14-24 мм.
    Максимальная апертура: f/2.8.
    Оптическая схема: 14 элементов в 11 группах, включая 2 асферических элемента и 3 элемента со специальным стеклом ED (Extra-low Dispersion) для минимизации хроматических аберраций.
    Фокусировка: Ультразвуковой мотор (USM) обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку.
    Минимальное расстояние фокусировки: 0.28 м.
    Диаметр фильтра: Не поддерживается из-за выпуклости переднего элемента.
    Совместимость: Совместим с камерами Nikon с байонетом F-mount.

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние : 5
    Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.