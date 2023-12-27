Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072492 Артикул : б/у-РнД К 2023-12-27

<









>





Задать вопрос Причина уценки: Заполнить 65 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 137492 Объектив Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor

Тип объектива

широкоугольный

Система

Nikon

Характеристики

Фокусное расстояние

переменное

Фокусное расстояние

14 - 24 мм

Светосила

f/2.8

Углы обзора

114° – 84° / 90° – 61° при использовании фотокамеры формата DX /

Минимальная диафрагма

22

Минимальная дистанция фокусировки

0.28 м / в диапазоне фокусных расстояний 18–24 мм /

Конструкция

Байонет (крепление)

Nikon F

Размер матрицы

full frame/APS-C

Привод автофокусировки

ультразвуковой мотор

Конструкция (элементов/групп)

14 элементов в 11 группах / включая 2 элемента из ED-стекла, 3 асферических элемента и один элемент с нанокристаллическим покрытием /

Кол-во лепестков диафрагмы

9

Габариты (диаметр/длина)

98x131.5 мм

Вес

1000 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.