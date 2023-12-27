Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072492
Артикул : б/у-РнД К 2023-12-27
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Описание
Код товара: 137492
Объектив Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor
Тип объектива
широкоугольный
Система
Nikon
Характеристики
Фокусное расстояние
переменное
Фокусное расстояние
14 - 24 мм
Светосила
f/2.8
Углы обзора
114° – 84° / 90° – 61° при использовании фотокамеры формата DX /
Минимальная диафрагма
22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м / в диапазоне фокусных расстояний 18–24 мм /
Конструкция
Байонет (крепление)
Nikon F
Размер матрицы
full frame/APS-C
Привод автофокусировки
ультразвуковой мотор
Конструкция (элементов/групп)
14 элементов в 11 группах / включая 2 элемента из ED-стекла, 3 асферических элемента и один элемент с нанокристаллическим покрытием /
Кол-во лепестков диафрагмы
9
Габариты (диаметр/длина)
98x131.5 мм
Вес
1000 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.