Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00073754
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-02/02
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины на корпусе, резинки зум и фокуса увеличены в размере.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138754
Тип объектива
широкоугольный, Широкоугольный объектив
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Nikon F
Мин. фокусное расстояние
14 мм
Макс. фокусное расстояние
24 мм
Диафрагма
f/2.8
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе, резинки зум и фокуса увеличены в размере.
s\n: 434737
Комплектация: объектив, передняя крышка, байонетная крышка
Гарантия 90 дней.
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