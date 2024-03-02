Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073754 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-02/02

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, мелкие царапины на корпусе, резинки зум и фокуса увеличены в размере. 55 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138754 Тип объектива

широкоугольный, Широкоугольный объектив

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Nikon F

Мин. фокусное расстояние

14 мм

Макс. фокусное расстояние

24 мм

Диафрагма

f/2.8 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе, резинки зум и фокуса увеличены в размере. ​

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: 434737

Комплектация: объектив, передняя крышка, байонетная крышка

Гарантия 90 дней.

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