Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED Nikkor (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075464
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-06/02
Причина уценки:
cледы эксплуатации, потёртости на корпусе, белый налёт на резинках
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140464
Линейка
Серия D
Тип
объектив
Тип объектива
Широкоугольный объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
14 мм
Макс. фокусное расстояние
24 мм
Кратность зума
1.7x
Минимальное расстояние фокусировки
0.28 м
Особенности
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
84 град.мин
Максимальный угол обзора
114 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Nikon F
Линзы
Число групп элементов
11
Число элементов
14
Число асферических элементов
3
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
98 мм
Длина
131.5 мм
Вес
1000 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: cледы эксплуатации, потёртости на корпусе, белый налёт на резинках
s\n: 472330
Комплектация: передняя и задняя крышки, чехол.
Гарантия 90 дней.
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