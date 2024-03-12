Описание

Код товара: 138928

Описание:

Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED - это высококачественный широкоугольный объектив, разработанный для профессиональной съемки ландшафтов, архитектуры, интерьеров и астрономии. С его помощью вы можете захватить широкие панорамные сцены с высокой резкостью и контрастностью.

Характеристики:

Фокусное расстояние: 14-24 мм.

Максимальная апертура: f/2.8.

Оптическая схема: 14 элементов в 11 группах, включая 2 асферических элемента и 3 элемента со специальным стеклом ED (Extra-low Dispersion) для минимизации хроматических аберраций.

Фокусировка: Ультразвуковой мотор (USM) обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку.

Минимальное расстояние фокусировки: 0.28 м.

Диаметр фильтра: Не поддерживается из-за выпуклости переднего элемента.

Совместимость: Совместим с камерами Nikon с байонетом F-mount.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования;

Комплектация: крышки, бленда; 248494;

Гарантия 14 дней.