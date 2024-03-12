Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED N (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073928
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Незначительные следы использования;
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138928
Описание:
Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED - это высококачественный широкоугольный объектив, разработанный для профессиональной съемки ландшафтов, архитектуры, интерьеров и астрономии. С его помощью вы можете захватить широкие панорамные сцены с высокой резкостью и контрастностью.
Характеристики:
Фокусное расстояние: 14-24 мм.
Максимальная апертура: f/2.8.
Оптическая схема: 14 элементов в 11 группах, включая 2 асферических элемента и 3 элемента со специальным стеклом ED (Extra-low Dispersion) для минимизации хроматических аберраций.
Фокусировка: Ультразвуковой мотор (USM) обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку.
Минимальное расстояние фокусировки: 0.28 м.
Диаметр фильтра: Не поддерживается из-за выпуклости переднего элемента.
Совместимость: Совместим с камерами Nikon с байонетом F-mount.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования;
Комплектация: крышки, бленда; 248494;
Гарантия 14 дней.