Объектив Nikon AF-S 12-24mm f/4G ED DX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073923
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138923
Формат: APS-C (crop)
Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)
Фокус: Автофокус
Система: Nikon F (FX, DX)
Год начала производства: 2003
Оптическая схема: 11 элементов в 7 группах (в том числе 2 ED и 3 асферических элемента)
Особенности: Ультразвуковой мотор.
Новые возможности широкоугольной съемки предоставляет этот легкий и малогабаритный объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 12-24 mm f/ 4 G ED-IF. Модель объектива, с учетом кроп-фактора, охватывает диапазон фокусных расстояний от восемнадцати до тридцати пяти миллиметров (в тридцати пяти миллиметровом эквиваленте).
Благодаря оптической схеме с элементами из стекла низкой дисперсии, которые очень качественно подавляют хроматическую аберрацию, а также трем асферическим линзам, которые помогают минимизировать дисторсию даже по краям снимка - этот объектив великолепно подходит для профессиональной съемки архитектурных строений.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки, бленда; 248494;
Гарантия 14 дней.