Описание

Код товара: 138923

Формат: APS-C (crop)

Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)

Фокус: Автофокус

Система: Nikon F (FX, DX)

Год начала производства: 2003

Оптическая схема: 11 элементов в 7 группах (в том числе 2 ED и 3 асферических элемента)

Особенности: Ультразвуковой мотор.

Новые возможности широкоугольной съемки предоставляет этот легкий и малогабаритный объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 12-24 mm f/ 4 G ED-IF. Модель объектива, с учетом кроп-фактора, охватывает диапазон фокусных расстояний от восемнадцати до тридцати пяти миллиметров (в тридцати пяти миллиметровом эквиваленте).

Благодаря оптической схеме с элементами из стекла низкой дисперсии, которые очень качественно подавляют хроматическую аберрацию, а также трем асферическим линзам, которые помогают минимизировать дисторсию даже по краям снимка - этот объектив великолепно подходит для профессиональной съемки архитектурных строений.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, бленда; 248494;

Гарантия 14 дней.