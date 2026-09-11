Объектив Nikon AF-S 105mm f/2.8G ED VR Micro (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097130 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-11/2 Код товара: УТ-00097130 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-11/2 Код товара: 162130 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Без видимых недостатков.

S/n: 242477

Комплектация: Объектив, крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162130 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Без видимых недостатков.

S/n: 242477

Комплектация: Объектив, крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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