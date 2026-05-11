Объектив Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX (состояние 4-) (б/у)

<















>











Код товара: УТ-00093680 Артикул: б/у-КП32 К 2026-05-11/5 Код товара: УТ-00093680 Артикул: б/у-КП32 К 2026-05-11/5 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, микроцарапины на передней линзе.

Пробег:

S/n: 2096883

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, микроцарапины на передней линзе.

Пробег:

S/n: 2096883

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.