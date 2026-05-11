Объектив Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX (состояние 4-) (б/у)
Код товара:УТ-00093680
Артикул:б/у-КП32 К 2026-05-11/5
Код товара:УТ-00093680
Артикул:б/у-КП32 К 2026-05-11/5
Объектив, системаNikon F
Тип б/у товараОбъективы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, микроцарапины на передней линзе.
Пробег:
S/n: 2096883
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, микроцарапины на передней линзе.
Пробег:
S/n: 2096883
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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