Описание

Код товара: 134597

Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 10 мм

Макс. фокусное расстояние 24 мм

Кратность зума 2.4x

Минимальное расстояние фокусировки 0.24 м

Функции

автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Минимальный угол обзора 61 град.мин

Максимальный угол обзора 109 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4.5

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 9

Число элементов 14

Число асферических элементов 3

Число низкодисперсных элементов 2

Размеры и вес

Диаметр 82.5 мм

Длина 87 мм

Вес 460 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

#2075952

Комплектация: Задняя крышка.

Гарантия 90 дней.