Описание

Код товара: 134596

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 70 мм

Макс. фокусное расстояние 300 мм

Кратность зума 4.3x

Минимальное расстояние фокусировки 1.1 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 5.2 град.мин

Максимальный угол обзора 22.5 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Линзы

Число групп элементов 10

Число элементов 14

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 72 мм

Длина 125 мм

Вес 415 г

Дополнительные характеристики

Дополнительная информация

с шаговым фокусировочным мотором

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

#2001780

Комплектация: Передняя крышка, задняя крышка (от Sigma)

Гарантия 90 дней.