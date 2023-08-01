Объектив Nikon AF-P 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR с.н. 2001780 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069596
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n029
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации. Потёртости на передней крышке и неоригинальная задняя крышка.
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Описание
Код товара: 134596
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 70 мм
Макс. фокусное расстояние 300 мм
Кратность зума 4.3x
Минимальное расстояние фокусировки 1.1 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 5.2 град.мин
Максимальный угол обзора 22.5 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 10
Число элементов 14
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 72 мм
Длина 125 мм
Вес 415 г
Дополнительные характеристики
Дополнительная информация
с шаговым фокусировочным мотором
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
#2001780
Комплектация: Передняя крышка, задняя крышка (от Sigma)
Гарантия 90 дней.