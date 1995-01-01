Объектив Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR
Код товара : УТ-00074397
Артикул : @ JAA832DA
35 990 ₽
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Описание
Расширяйте творческие границы. Исследуйте собственные возможности.
Сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 10–20 мм охватывает больше пространства, увеличивает перспективу и позволяет создавать эффектные композиции. Не нужно отступать назад, чтобы захватить в кадр все объекты. А минимальное расстояние фокусировки 0,22 метра позволяет делать снимки с близкого расстояния, заполняя весь кадр.
Путешествуйте налегке и снимайте великолепные кадры.
Объектив весит всего 230 гр (прибл.). Его легко использовать и носить с собой. Он разработан специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал матрицы фотокамеры с высоким разрешением, и позволяет снимать выразительные фото и видео где угодно.
Великолепная четкость изображений
Объектив обеспечивает высокую четкость и контрастность по всему кадру даже при съемке на ярком солнце или при контровом освещении. Благодаря оптической схеме с тремя асферическими линзами искажения, присущие широкоугольным объективам, минимальны даже на краях кадра.
Безупречная четкость
Камера позволяет снимать четкие фото в сумерках и не опасаться того, что при съемке видео дрожание рук испортит результат. Встроенная система подавления вибраций (VR) улучшает качество фото даже при съемке с рук с длинной выдержкой при недостаточной освещенности. Система работает бесшумно даже при видеосъемке.
Плавная, быстрая, тихая автофокусировка
Шаговый двигатель объективов Nikon серии AF-P обеспечивает быструю, плавную и тихую фокусировку. Фокусировка на объекте выполняется с абсолютной точностью, в том числе при зуме. Во время видеосъемки двигатель позволяет плавно перемещать фокус от объекта к объекту, при этом шум привода практически отсутствует.
Кинематографическое качество
Придайте изображению глубину, раздвиньте границы пейзажа или просто воспользуйтесь сверхширокоугольной перспективой, снимая видео в условиях ограниченного пространства. Используйте специальное кольцо для ручной фокусировки: оно позволяет медленно и плавно переводить фокус с переднего плана на фон и наоборот.