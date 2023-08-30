Объектив Nikon AF 85mm f/1.8D (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069519
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-30
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потертости на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 134519
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Автофокус
Система: Nikon F (FX, DX)
Год начала производства: 1994
Оптическая схема: 6 элементов в 6 группах
Nikon AF Nikkor 85mm f/1.8D - портретный светосильный полноформатный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Следы эксплуатации, потертости на корпусе.
Комплектация: обе крышки, бленда. 2032178.
Гарантия 14 дней.