Описание

Код товара: 134519

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Автофокус

Система: Nikon F (FX, DX)

Год начала производства: 1994

Оптическая схема: 6 элементов в 6 группах

Nikon AF Nikkor 85mm f/1.8D - портретный светосильный полноформатный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Следы эксплуатации, потертости на корпусе.

Комплектация: обе крышки, бленда. 2032178.

Гарантия 14 дней.