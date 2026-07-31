Объектив Nikon AF 85mm f/1.8D (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095876 Артикул: б/у-Н1 К 2026-07-31/2 Код товара: УТ-00095876 Артикул: б/у-Н1 К 2026-07-31/2 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Nikon AF 85mm f/1.8D - с.н. 416618 (состояние 4)

Код товара: УТ-00095876



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4;; незначительные потёртости, царапины корпуса, пыль внутри корпуса ;

Комплектация: крышки ;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Nikon AF 85mm f/1.8D - с.н. 416618 (состояние 4)

Код товара: УТ-00095876



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4;; незначительные потёртости, царапины корпуса, пыль внутри корпуса ;

Комплектация: крышки ;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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