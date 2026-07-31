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Объектив Nikon AF 85mm f/1.8D (состояние 4) (б/у)

  • AF 85mm f/1.8D (состояние 4)
  • AF 85mm f/1.8D (состояние 4)
  • AF 85mm f/1.8D (состояние 4)
  • AF 85mm f/1.8D (состояние 4)
  • AF 85mm f/1.8D (состояние 4)
  • AF 85mm f/1.8D (состояние 4)
  • AF 85mm f/1.8D (состояние 4)
Код товара:УТ-00095876
Артикул:б/у-Н1 К 2026-07-31/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Nikon AF 85mm f/1.8D - с.н. 416618 (состояние 4)
Код товара: УТ-00095876

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4;; незначительные потёртости, царапины корпуса, пыль внутри корпуса ;
Комплектация: крышки ;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.