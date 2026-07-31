Nikon AF 85mm f/1.8D - с.н. 416618 (состояние 4)
Код товара: УТ-00095876
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4;; незначительные потёртости, царапины корпуса, пыль внутри корпуса ;
Комплектация: крышки ;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Nikon AF 85mm f/1.8D - с.н. 416618 (состояние 4)
Код товара: УТ-00095876
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4;; незначительные потёртости, царапины корпуса, пыль внутри корпуса ;
Комплектация: крышки ;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.