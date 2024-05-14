Описание

Код товара: 140605

Мощный зум-объектив с функцией VR

Эффект от использования VR эквивалентен использованию выдержки на 3 ступени короче (в 8 раз)

При визировании подавление вибрации отключается для экономии энергии батарей питания фотокамеры

Автоматическое обнаружение панорамирования (сопровождения)

Три элемента из ED стекла обеспечивают великолепное оптическое качество

Девятилепестковая диафрагма с отверстием скругленной формы

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( 2 незначительные точки-царапины на перефирии передней линзы)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения