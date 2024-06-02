Описание

Код товара: 141102

Nikon AF 70-200mm f/2.8 ED (состояние 4)

Nikon ED AF-S VR-Nikkor 70-200mm 1:2.8G

объектив разработан для полноформатных камер Nikon FX

AF-S (built in Auto Focus motor) – встроенный мотор фокусировки

G (Gelded) — отсутствие кольца управления диафрагмой, передача дистанции фокусировки в камеру

ED (Extra-low Dispersion) – использование специальных низкодисперсионных элементов в оптической схеме

SWM (Silent Wave Motor) – бесшумный волновой (ультразвуковой) мотор фокусировки

IF (Internal Focusing) – внутренняя фокусировка

VR (Vibration Reduction) – встроенный стабилизатор изображения с двумя режимами работы.

Диаметр переднего фильтра 77 мм, резьба под светофильтры металлическая

Количество лепестков диафрагмы 9 скругленных лепестков

окошко с дистанцией фокусировки в метрах и футах значения фокусного расстояния для 70, 80, 105, 135, 200 мм

от F/2.8 по всему диапазону фокусных расстояний до F/32. Объектив не имеет кольца управления диафрагмой (G – тип объектива)

МДФ (минимальная дистанция фокусировки) 1.5 метра по всему диапазону фокусных расстояний с автоматической фокусировкой

Оптическая схема 21 элементов в 15 группах. Схема включает: 5 низкодисперсионных элементов (на оптической схеме показаны желтым цветом). Наличие таких элементов обозначается на Бленда Nikon HB-29

Вес 1470 грамм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе.

Комплектация: крышки, чехол, лапка, бленда, фильтр Hoya; 33380.

Гарантия 14 дней.