Объектив Nikon AF 70-200mm f/2.8 ED (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076102
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-02
Причина уценки:
потёртости и царапины на корпусе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141102
Nikon AF 70-200mm f/2.8 ED (состояние 4)
Nikon ED AF-S VR-Nikkor 70-200mm 1:2.8G
объектив разработан для полноформатных камер Nikon FX
AF-S (built in Auto Focus motor) – встроенный мотор фокусировки
G (Gelded) — отсутствие кольца управления диафрагмой, передача дистанции фокусировки в камеру
ED (Extra-low Dispersion) – использование специальных низкодисперсионных элементов в оптической схеме
SWM (Silent Wave Motor) – бесшумный волновой (ультразвуковой) мотор фокусировки
IF (Internal Focusing) – внутренняя фокусировка
VR (Vibration Reduction) – встроенный стабилизатор изображения с двумя режимами работы.
Диаметр переднего фильтра 77 мм, резьба под светофильтры металлическая
Количество лепестков диафрагмы 9 скругленных лепестков
окошко с дистанцией фокусировки в метрах и футах значения фокусного расстояния для 70, 80, 105, 135, 200 мм
от F/2.8 по всему диапазону фокусных расстояний до F/32. Объектив не имеет кольца управления диафрагмой (G – тип объектива)
МДФ (минимальная дистанция фокусировки) 1.5 метра по всему диапазону фокусных расстояний с автоматической фокусировкой
Оптическая схема 21 элементов в 15 группах. Схема включает: 5 низкодисперсионных элементов (на оптической схеме показаны желтым цветом). Наличие таких элементов обозначается на Бленда Nikon HB-29
Вес 1470 грамм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе.
Комплектация: крышки, чехол, лапка, бленда, фильтр Hoya; 33380.
Гарантия 14 дней.