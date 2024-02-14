Объектив Nikon AF 50mm f/1.8D (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073436
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-14/04
Причина уценки:
следы эксплуатации, потертости.
8 000 ₽
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Описание
Код товара: 138436
Тип объектива стандартный, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Байонет Nikon F
Мин. фокусное расстояние 50 мм
Макс. фокусное расстояние 50 мм
Фокусное расстояние 50 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 2521362
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, чехол
Гарантия 90 дней.
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