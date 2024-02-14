Объектив Nikon AF 50mm f/1.8D (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073436 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-14/04

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потертости. 8 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138436 Тип объектива стандартный, фикс Фокусное расстояние постоянное Байонет Nikon F Мин. фокусное расстояние 50 мм Макс. фокусное расстояние 50 мм Фокусное расстояние 50 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 4 # 2521362 Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, чехол Гарантия 90 дней.

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