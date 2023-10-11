Объектив Nikon AF 50mm f/1.8D (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070723
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-11
Причина уценки:
Следы эксплуатации на корпусе, линзы чистые, без пыли и царапин.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Доступный, компактный и лёгкий светосильный объектив от всемирно известного производителя.
Фокусное расстояние — 50 мм;
Максимальная диафрагма — f/1,8;
Минимальная диафрагма — f/22;
Конструкция объектива — 6 элементов в 5 группах;
Угол зрения — 46° [31°30' с цифровыми фотокамерами Nikon (формат DX)];
Минимальное расстояние фокусировки — 0,45 м;
Максимальный коэффициент воспроизведения — 1/6,6;
Число лепестков диафрагмы — 7;
Установочный размер фильтра — 52 мм;
Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива) — Прибл. 63,5 x 39 мм;
Вес — Прибл. 155 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, следы эксплуатации на корпусе, линзы чистые, без пыли и царапин.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.