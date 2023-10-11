Описание

Светосильный нормальный объектив.

Хорошо подходит для съемки в путешествиях и для съемки ростовых портретов при естественном освещении.

Изображение, свободное от дисторсий и с великолепными разрешением и цветопередачей.

Фокусное расстояние — 50 мм;

Максимальная диафрагма — f/1,4;

Минимальная диафрагма — f/16;

Конструкция объектива — 7 элементов в 6 группах;

Угол зрения — 46° [31°30' с цифровыми фотокамерами Nikon (формат DX)];

Минимальное расстояние фокусировки — 0,45 м;

Максимальный коэффициент воспроизведения — 1/6,8;

Число лепестков диафрагмы — 7;

Установочный размер фильтра — 52 мм;

Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива) — Прибл. 64,5 x 42,5 мм;

Вес — Прибл. 230 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, следы эксплуатации на корпусе, микроцарапинки на передней линзе.

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.