Объектив Nikon AF 50mm f/1.4D (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070724
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-11
Причина уценки:
Следы эксплуатации на корпусе, микроцарапинки на передней линзе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Светосильный нормальный объектив.
Хорошо подходит для съемки в путешествиях и для съемки ростовых портретов при естественном освещении.
Изображение, свободное от дисторсий и с великолепными разрешением и цветопередачей.
Фокусное расстояние — 50 мм;
Максимальная диафрагма — f/1,4;
Минимальная диафрагма — f/16;
Конструкция объектива — 7 элементов в 6 группах;
Угол зрения — 46° [31°30' с цифровыми фотокамерами Nikon (формат DX)];
Минимальное расстояние фокусировки — 0,45 м;
Максимальный коэффициент воспроизведения — 1/6,8;
Число лепестков диафрагмы — 7;
Установочный размер фильтра — 52 мм;
Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива) — Прибл. 64,5 x 42,5 мм;
Вес — Прибл. 230 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, следы эксплуатации на корпусе, микроцарапинки на передней линзе.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.