Описание

Код товара: 134340

Редкий экземпляр, объектив выпускался только в Японии с 1986 по 1991 год.

Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Nikon F

Фокусное расстояние

50 мм

Диафрагма

f/1.4

Функции

автоматическая фокусировка

Минимальное расстояние фокусировки

0.45 м

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости мелкие царапины на корпусе

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: 2044106

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.