Объектив Nikon AF 50mm f/1.4 D Nikkor Mk I (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00069340
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-08-19/01
Причина уценки:
потертости мелкие царапины на корпусе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134340
Редкий экземпляр, объектив выпускался только в Японии с 1986 по 1991 год.
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Nikon F
Фокусное расстояние
50 мм
Диафрагма
f/1.4
Функции
автоматическая фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки
0.45 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости мелкие царапины на корпусе
s\n: 2044106
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.