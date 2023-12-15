Объектив Nikon AF 28-80mm f/3.3-5.6 G (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072164
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2023-12-15
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости, маленькая не глубокая царапинка на передней линзе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137164
Линейка Серия D
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 28 мм
Макс. фокусное расстояние 80 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 30.1 град.мин
Максимальный угол обзора 74 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.3
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 38
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 6
Число элементов 6
Число асферических элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 66.5 мм
Длина 64 мм
Вес 195 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 2455162
Комплектация: Передняя и задняя крышки.
Гарантия от 14 до 90 дней.