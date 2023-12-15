Описание

Код товара: 137164

Линейка Серия D

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 28 мм

Макс. фокусное расстояние 80 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 30.1 град.мин

Максимальный угол обзора 74 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.3

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 38

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Линзы

Число групп элементов 6

Число элементов 6

Число асферических элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 66.5 мм

Длина 64 мм

Вес 195 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 2455162

Комплектация: Передняя и задняя крышки.

Гарантия от 14 до 90 дней.