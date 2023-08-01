Объектив Nikon AF 200mm f/4 D IF-ED Micro, с.н. 410571 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069595
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n028
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации и потёртости на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 134595
Общие характеристики
Линейка Серия D
Тип объектива макрообъектив
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 200 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м
Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки 0.5 м
Масштаб в режиме макросъемки 1
Функции
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, режим макросъемки
Углы обзора
Максимальный угол обзора 12.2 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Линзы
Число групп элементов 8
Число элементов 13
Число низкодисперсных элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 76 мм
Длина 193 мм
Вес 1190 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 410571
Комплектация: Передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.