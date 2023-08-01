Описание

Код товара: 134595

Общие характеристики

Линейка Серия D

Тип объектива макрообъектив

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 200 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м

Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки 0.5 м

Масштаб в режиме макросъемки 1

Функции

автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, режим макросъемки

Углы обзора

Максимальный угол обзора 12.2 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм

Линзы

Число групп элементов 8

Число элементов 13

Число низкодисперсных элементов 2

Размеры и вес

Диаметр 76 мм

Длина 193 мм

Вес 1190 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 410571

Комплектация: Передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.