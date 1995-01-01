Бинокль Nikon Aculon A30 10x25, серебристый
Код товара : УТ-00075312
Артикул : # BAA808SB
Официальная гарантия Nikon 10 лет
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Описание
Бинокль Aculon A30 позволяет постоянно находиться в центре событий. Следите за спортивными событиями через объектив диаметром 25 мм и линзы с многослойным покрытием, дающие большое, яркое и четкое изображение. Бинокль настолько компактный и легкий, что его удобно носить с собой повсюду. Защитное резиновое покрытие обеспечивает удобный и надежный захват. Большой вынос точки визирования значительно повышает удовольствие от наблюдения. Оптические элементы из экологичного стекла Nikon не содержат свинца и мышьяка.
Основные особенности серии Aculon A30:
- Многослойное покрытие линз для максимальной яркости изображения.
- Компактные размеры и малый вес.
- Резиновое покрытие обеспечивает удобный и надёжный захват.
- Большое удаление выходного зрачка гарантирует полный обзор всего поля зрения даже тем, кто носит очки(8х25).
- Оптические элементы изготовлены из экологичного стекла, в котором нет свинца и мышьяка.
- Складывающаяся конструкция удобна в переноске.