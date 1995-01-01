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    Бинокль Nikon Aculon A30 10x25, серебристый

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    Код товара : УТ-00075312

    Артикул : # BAA808SB

    • Aculon A30 10x25, серебристый
    • Aculon A30 10x25, серебристый
    • Aculon A30 10x25, серебристый
    • Aculon A30 10x25, серебристый
    • Aculon A30 10x25, серебристый
    • Aculon A30 10x25, серебристый
    • Aculon A30 10x25, серебристый

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    12 990 ₽

    Официальная гарантия Nikon 10 лет

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Бинокль Aculon A30 позволяет постоянно находиться в центре событий. Следите за спортивными событиями через объектив диаметром 25 мм и линзы с многослойным покрытием, дающие большое, яркое и четкое изображение. Бинокль настолько компактный и легкий, что его удобно носить с собой повсюду. Защитное резиновое покрытие обеспечивает удобный и надежный захват. Большой вынос точки визирования значительно повышает удовольствие от наблюдения. Оптические элементы из экологичного стекла Nikon не содержат свинца и мышьяка.

    Основные особенности серии Aculon A30:

    • Многослойное покрытие линз для максимальной яркости изображения.
    • Компактные размеры и малый вес.
    • Резиновое покрытие обеспечивает удобный и надёжный захват.
    • Большое удаление выходного зрачка гарантирует полный обзор всего поля зрения даже тем, кто носит очки(8х25).
    • Оптические элементы изготовлены из экологичного стекла, в котором нет свинца и мышьяка.
    • Складывающаяся конструкция удобна в переноске.
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.