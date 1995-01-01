Бинокль Aculon A30 позволяет постоянно находиться в центре событий. Следите за спортивными событиями через объектив диаметром 25 мм и линзы с многослойным покрытием, дающие большое, яркое и четкое изображение. Бинокль настолько компактный и легкий, что его удобно носить с собой повсюду. Защитное резиновое покрытие обеспечивает удобный и надежный захват. Большой вынос точки визирования значительно повышает удовольствие от наблюдения. Оптические элементы из экологичного стекла Nikon не содержат свинца и мышьяка.