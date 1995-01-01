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Бинокль Nikon Aculon A211 7x50 (уцененный)

  • Aculon A211 7x50
  • Aculon A211 7x50
  • Aculon A211 7x50
  • Aculon A211 7x50
  • Aculon A211 7x50
  • Aculon A211 7x50
  • Aculon A211 7x50
Код товара:УТ-00092307
Артикул:# BAA813SA (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах.

Основные особенности:

  • Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения.
  • Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения.
  • Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения.
  • Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз.
  • Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват.
  • Предусмотрена возможность установки на штатив.