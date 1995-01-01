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Бинокль Nikon Aculon A211 7x50 (уцененный)

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Код товара: УТ-00092307 Артикул: # BAA813SA (у) Код товара: УТ-00092307 Артикул: # BAA813SA (у) Диаметр линз, мм 50 Кратность увеличения 7 Угол поля зрения 6.4 Поле зрения на расстоянии 1000 м 112 Диаметр выходного зрачка, мм 7.1 Относительная яркость 50.4 Сумеречный фактор 18.7 Минимальное расстояние фокусировки, м 8 Расстояние между окулярами, мм 56 - 72 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Диаметр линз, мм 50 Кратность увеличения 7 Угол поля зрения 6.4 Поле зрения на расстоянии 1000 м 112 Диаметр выходного зрачка, мм 7.1 Относительная яркость 50.4 Сумеречный фактор 18.7 Минимальное расстояние фокусировки, м 8 Расстояние между окулярами, мм 56 - 72 Вынесенная окулярная точка, мм 17.6 Призма Порро Физические характеристики Вес 905 г Комплектация чехол, ремень на шею, 2 крышки объектива, 1 спаренная крышка окуляров Размеры 197 х 180 х 68 мм Описание Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах. Основные особенности: Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения.

Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения.

Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения.

Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз.

Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват.

Предусмотрена возможность установки на штатив. Видео Наш обзор

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