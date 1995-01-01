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    Бинокль Nikon Aculon A211 12x50 (уцененный)

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    Код товара : УТ-00076436

    Артикул : # BAA815SA (у)

    • Aculon A211 12x50
    • Aculon A211 12x50
    • Aculon A211 12x50
    • Aculon A211 12x50
    • Aculon A211 12x50
    • Aculon A211 12x50
    • Aculon A211 12x50

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    Причина уценки:

    повреждена упаковка

    22 990 ₽

    Официальная гарантия Nikon 10 лет

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    • Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения
    • Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения
    • Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения
    • Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз
    • Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват
    • Предусмотрена возможность установки на штатив
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.