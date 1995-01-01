Бинокль Nikon Aculon A211 12x50 (уцененный)
Код товара : УТ-00076436
Артикул : # BAA815SA (у)
Причина уценки:
повреждена упаковка
22 990 ₽
Официальная гарантия Nikon 10 лет
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Описание
- Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения
- Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения
- Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения
- Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз
- Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват
- Предусмотрена возможность установки на штатив
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