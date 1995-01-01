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Бинокль Nikon Aculon A211 12x50 (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076436 Артикул : # BAA815SA (у)

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Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах. Задать вопрос Причина уценки: повреждена упаковка 22 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения

Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения

Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения

Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз

Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват

Предусмотрена возможность установки на штатив

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