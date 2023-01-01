Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. В комплекте с исключительно мощной моделью Zoom продается штативный адаптер Nikon.