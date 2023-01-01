Бинокль Nikon Aculon A211 10-22x50
Код товара : УТ-00068138
Артикул : # BAA818SA
39 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. В комплекте с исключительно мощной моделью Zoom продается штативный адаптер Nikon.
- Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения
- Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения
- Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват
- Удобная плавная регулировка увеличения
- Адаптер для штатива в комплекте