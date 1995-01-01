Объектив Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Код товара : УТ-00067438
Артикул : @ JAA637DA
57 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
52
Минимальное фокусное расстояние, мм
85
Относительное отверстие
1/3.5
Минимальная диафрагма
1/32
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Конструкция объектива
14 элементов в 10 группах, 1 ED, 9-лепестковая круглая диафрагма
Физические характеристики
Вес
355 г
Размеры
74 х 99 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-37, чехол CL-1018
Описание
Описание производителя:
Компактный и легкий макрообъектив формата DX с высококачественной оптикой. Оснащенный системой подавления вибраций второго поколения Nikon, объектив обеспечивает стабильное изображение как на матрице, так и в видоискателе, расширяя возможности съемки с рук. Масштаб съемки 1:1 позволяет получать реалистические макроснимки со сложной текстурой и мелкими деталями. Благодаря тихой автофокусировке с помощью бесшумного ультразвукового мотора и системе внутренней фокусировки этот объектив прекрасно подходит для съемки объектов с малого расстояния. Удобный в обращении объектив идеален для знакомства с миром макросъемки.
Особенности:
Компактный и легкий объектив формата DX с фокусным расстоянием 85 мм для макросъемки (эквивалент для формата 35 мм прибл. 127,5 мм).
Масштаб съемки 1:1 обеспечивает реалистичные макроснимки.
Минимальное расстояние фокусировки: 0,286 м
Стекло ED со сверхнизкой дисперсией гарантирует высокую четкость изображений.
Система подавления вибраций VR II позволяет использовать выдержку на 4 ступени длиннее обычной.
Бесшумный мотор обеспечивает высокую скорость и точность автофокусировки.
Система внутренней фокусировки (IF) обеспечивает неизменность фокусного расстояния.
Невращающийся передний элемент позволяет использовать принадлежности для съемки со вспышкой с использованием байонетного крепления.