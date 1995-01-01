Описание

Описание производителя:

Компактный и легкий макрообъектив формата DX с высококачественной оптикой. Оснащенный системой подавления вибраций второго поколения Nikon, объектив обеспечивает стабильное изображение как на матрице, так и в видоискателе, расширяя возможности съемки с рук. Масштаб съемки 1:1 позволяет получать реалистические макроснимки со сложной текстурой и мелкими деталями. Благодаря тихой автофокусировке с помощью бесшумного ультразвукового мотора и системе внутренней фокусировки этот объектив прекрасно подходит для съемки объектов с малого расстояния. Удобный в обращении объектив идеален для знакомства с миром макросъемки.

Особенности:

Компактный и легкий объектив формата DX с фокусным расстоянием 85 мм для макросъемки (эквивалент для формата 35 мм прибл. 127,5 мм).

Масштаб съемки 1:1 обеспечивает реалистичные макроснимки.

Минимальное расстояние фокусировки: 0,286 м

Стекло ED со сверхнизкой дисперсией гарантирует высокую четкость изображений.

Система подавления вибраций VR II позволяет использовать выдержку на 4 ступени длиннее обычной.

Бесшумный мотор обеспечивает высокую скорость и точность автофокусировки.

Система внутренней фокусировки (IF) обеспечивает неизменность фокусного расстояния.

Невращающийся передний элемент позволяет использовать принадлежности для съемки со вспышкой с использованием байонетного крепления.