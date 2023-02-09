Объектив Nikon 85mm f/2.8D PC-E Nikkor (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00065331
Артикул : б/у-Крд К 2023-02-09
Причина уценки:
Имеются незначительные следы эксплуатации.
59 900 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара:130331
тип объектива
Tilt/Shift, телеобъектив
фокусное расстояние
постоянное
байонет
Nikon F
фокусное расстояние
85 мм
диафрагма
f/2.8
минимальное расстояние фокусировки
0.39 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние :небольшие потертости
Комплектация:Коробка, передняя крышка, задняя крышка, бленда.
Гарантия 90 дней.