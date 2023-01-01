Объектив Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
Код товара : УТ-00070248
Артикул : @ JAA341DA
49 990 ₽
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Описание
Телеобъектив среднего диапазона формата FX с фокусным расстоянием 85 мм (127,5 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX). Большая светосила f/1,8: обеспечивает снимки с идеально ровным боке, большую резкость в условиях недостаточного освещения и яркое изображение в видоискателе. Мягкость размытия фона обеспечивает 7-лепестковая диафрагма. Превосходные оптические характеристики. Совместимость с цифровыми зеркальными фотокамерами начального уровня без встроенного мотора автофокусировки. Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает тихую и точную автофокусировку. Фокусировка внутренняя (IF).
Два режима фокусировки: M/A (автофокусировка с приоритетом ручной настройки) и M (ручная фокусировка).
Легкий и компактный корпус.
Герметизированный резиновой прокладкой байонет объектива.