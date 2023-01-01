Описание

Телеобъектив среднего диапазона формата FX с фокусным расстоянием 85 мм (127,5 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX). Большая светосила f/1,8: обеспечивает снимки с идеально ровным боке, большую резкость в условиях недостаточного освещения и яркое изображение в видоискателе. Мягкость размытия фона обеспечивает 7-лепестковая диафрагма. Превосходные оптические характеристики. Совместимость с цифровыми зеркальными фотокамерами начального уровня без встроенного мотора автофокусировки. Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает тихую и точную автофокусировку. Фокусировка внутренняя (IF).

Два режима фокусировки: M/A (автофокусировка с приоритетом ручной настройки) и M (ручная фокусировка).

Легкий и компактный корпус.

Герметизированный резиновой прокладкой байонет объектива.