Объектив Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
Код товара : 00000043042
Артикул : JAA338DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Относительное отверстие
1/1.4
Минимальная диафрагма
1/16
Минимальная дистанция фокусировки
0.85 м
Угол поля зрения
28°30' (для 35-мм), 18°50' (NIKON DX)
Конструкция объектива
10 элементов в 9 группах
Физические характеристики
Вес
595 г
Размеры товара
68.5 x 84 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-55, чехол CL-1118
Описание
- Профессиональный телеобъектив FX среднего диапазона.
- Фокусное расстояние 85 мм и быстрая диафрагма f/1,4.
- Превосходные оптические характеристики.
- 9-лепестковая скругленная диафрагма создает легкий и привлекательный эффект смазывания.
- Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает двоение изображения и блики.
- Бесшумный ультразвуковой мотор обеспечивает тихую и точную автофокусировку.
Профессиональный телеобъектив среднего диапазона с быстрой диафрагмой f/1,4 для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. Новый вариант легендарного объектива NIKKOR с измененной оптической конструкцией обеспечивает потрясающую функциональность. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat компании Nikon значительно уменьшает двоение изображения и блики, а 9-лепестковая скругленная диафрагма создает легкий и привлекательный эффект смазывания. Великолепный объектив для съемки портретов и студийной съемки