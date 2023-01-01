Профессиональный телеобъектив FX среднего диапазона.

Фокусное расстояние 85 мм и быстрая диафрагма f/1,4.

Превосходные оптические характеристики.

9-лепестковая скругленная диафрагма создает легкий и привлекательный эффект смазывания.

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает двоение изображения и блики.

Бесшумный ультразвуковой мотор обеспечивает тихую и точную автофокусировку.

Профессиональный телеобъектив среднего диапазона с быстрой диафрагмой f/1,4 для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. Новый вариант легендарного объектива NIKKOR с измененной оптической конструкцией обеспечивает потрясающую функциональность. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat компании Nikon значительно уменьшает двоение изображения и блики, а 9-лепестковая скругленная диафрагма создает легкий и привлекательный эффект смазывания. Великолепный объектив для съемки портретов и студийной съемки