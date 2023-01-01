Объектив Nikon AF-S Fisheye-Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED
Код товара : УТ-00018019
Артикул : JAA831DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Минимальное фокусное расстояние, мм
8
Максимльное фокусное расстояние, мм
15
Относительное отверстие
1:3.5 - 1:4.5
Минимальная диафрагма
1:22 - 1:29
Минимальная дистанция фокусировки
0.16 м
Угол поля зрения
формат FX: от 180° до 175°; формат DX: от 180° до 110°
Конструкция объектива
15 элементов в 13 группах (включая 3 элемента из стекла ED, 2 асферические линзы)
Физические характеристики
Вес
485 г
Размеры товара
77.5 х 83 мм
Комплектация
Комплектация
передняя крышка объектива LC-K102 (защелкивающаяся), задняя защитная крышка LF-4, байонетная бленда HB-80, чехол для объектива CL-1218
Описание
Два эффекта «рыбьего глаза». Один объектив.
Переход от круговых изображений (в положении зума 8 мм) к заполнению всего кадра с эффектом «рыбьего глаза» (в положении зума 15 мм). Угол зрения 180° (по горизонтали, вертикали и диагонали) при выборе 8-миллиметровой границы диапазона фокусных расстояний. Полномасштабный кадр с углом зрения 180° по диагонали при выборе 15-миллиметровой границы диапазона фокусных расстояний.
Нарушайте границы
Три элемента из стекла со сверхнизким рассеиванием сводят к минимуму вероятность появления цветной окантовки из-за поперечной хроматической аберрации. Два асферических элемента объектива существенно уменьшают различные виды аберрации, в том числе коматическую. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon практически устраняет двоение изображения и блики по всему кадру даже при контровом освещении.
Резкие снимки крупным планом
Минимальное расстояние фокусировки (0,16 м) и коэффициент увеличения 0,34 позволяют снимать объекты на расстоянии около 3 см от поверхности объектива без уменьшения периферийного разрешения.
АФ профессионального уровня
Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) от Nikon обеспечивает сверхбыструю и практически бесшумную автофокусировку с возможностью моментального перехода в ручной режим. Ручная фокусировка с помощью специального кольца фокусировки объектива. Электромагнитный механизм диафрагмы обеспечивает равномерность экспозиции.
Прочность и долговечность
Устойчивое к воздействию неблагоприятной погоды исполнение предотвращает повреждения объектива из-за пыли и капель воды. Фторсодержащее покрытие Nikon защищает объектив от воздействия воды, пыли и грязи без потери качества изображения.
Комбинированная бленда с крышкой
Вы можете быстро установить бленду при заполнении всего кадра с эффектом «рыбьего глаза» и так же быстро ее снять для фотографий с полной круговой перспективой. Крышка соединена с блендой, а бленда — с объективом, что позволяет снимать и надевать либо их одновременно, либо только крышку.