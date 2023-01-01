Описание

Два эффекта «рыбьего глаза». Один объектив.

Переход от круговых изображений (в положении зума 8 мм) к заполнению всего кадра с эффектом «рыбьего глаза» (в положении зума 15 мм). Угол зрения 180° (по горизонтали, вертикали и диагонали) при выборе 8-миллиметровой границы диапазона фокусных расстояний. Полномасштабный кадр с углом зрения 180° по диагонали при выборе 15-миллиметровой границы диапазона фокусных расстояний.

Нарушайте границы

Три элемента из стекла со сверхнизким рассеиванием сводят к минимуму вероятность появления цветной окантовки из-за поперечной хроматической аберрации. Два асферических элемента объектива существенно уменьшают различные виды аберрации, в том числе коматическую. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon практически устраняет двоение изображения и блики по всему кадру даже при контровом освещении.

Резкие снимки крупным планом

Минимальное расстояние фокусировки (0,16 м) и коэффициент увеличения 0,34 позволяют снимать объекты на расстоянии около 3 см от поверхности объектива без уменьшения периферийного разрешения.

АФ профессионального уровня

Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) от Nikon обеспечивает сверхбыструю и практически бесшумную автофокусировку с возможностью моментального перехода в ручной режим. Ручная фокусировка с помощью специального кольца фокусировки объектива. Электромагнитный механизм диафрагмы обеспечивает равномерность экспозиции.

Прочность и долговечность

Устойчивое к воздействию неблагоприятной погоды исполнение предотвращает повреждения объектива из-за пыли и капель воды. Фторсодержащее покрытие Nikon защищает объектив от воздействия воды, пыли и грязи без потери качества изображения.

Комбинированная бленда с крышкой

Вы можете быстро установить бленду при заполнении всего кадра с эффектом «рыбьего глаза» и так же быстро ее снять для фотографий с полной круговой перспективой. Крышка соединена с блендой, а бленда — с объективом, что позволяет снимать и надевать либо их одновременно, либо только крышку.