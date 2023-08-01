Описание

Код товара: 134594

Тип бинокль

Увеличение 7 x

Диаметр объектива 50 мм

Диаметр выходного зрачка 7.1 мм

Угловое поле зрения реальное 7.2 °

Угловое поле зрения видимое 50.4 °

Поле зрения на расстоянии 1000 м 126 м

Минимальная дистанция фокусировки 10 м

Характеристики

Тип призмы Porro

Относительная яркость 50.4

Вынос выходного зрачка 22.7 мм

Межзрачковое расстояние (мин.) 56 мм

Межзрачковое расстояние (макс.) 72 мм

Особенности

футляр/чехол в комплекте

Функции

регулировка расстояния между зрачками

Конструкция

Фокусировка центральная

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# 704453

Комплектация: бинокль, чехол, ремень (нетонущий)

Гарантия 90 дней.