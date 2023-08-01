Бинокль Nikon 7x50CF WP Global Compass, с.н. 704453 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069594
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n027
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134594
Тип бинокль
Увеличение 7 x
Диаметр объектива 50 мм
Диаметр выходного зрачка 7.1 мм
Угловое поле зрения реальное 7.2 °
Угловое поле зрения видимое 50.4 °
Поле зрения на расстоянии 1000 м 126 м
Минимальная дистанция фокусировки 10 м
Характеристики
Тип призмы Porro
Относительная яркость 50.4
Вынос выходного зрачка 22.7 мм
Межзрачковое расстояние (мин.) 56 мм
Межзрачковое расстояние (макс.) 72 мм
Особенности
футляр/чехол в комплекте
Функции
регулировка расстояния между зрачками
Конструкция
Фокусировка центральная
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 704453
Комплектация: бинокль, чехол, ремень (нетонущий)
Гарантия 90 дней.