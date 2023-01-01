Описание

Если вы хотите исследовать творческие возможности телефотосъемки, этот легкий телеобъектив — именно то, что вам нужно. Благодаря оптимизированной, компактной конструкции этот объектив идеально сочетается с небольшими цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата DX¹.

Универсальный диапазон фокусных расстояний 70–300 мм открывает широкие возможности для телефотосъемки, позволяя запечатлевать события, происходящие вдалеке, сохранять на великолепных снимках неповторимые моменты путешествий или заняться любительской съемкой дикой природы. Разработанная Nikon система подавления вибраций обеспечивает резкость изображений, а фокусировка выполняется быстро и бесшумно, поэтому этот объектив отлично подходит для съемки как фотографий, так и видеороликов.

Легкий зум-объектив для получения великолепных изображений при супертелефотосъемке

Вы только начинаете осваивать съемку с использованием цифровых зеркальных фотокамер или хотите приобрести второй объектив, чтобы расширить диапазон фокусных расстояний? Тогда этот зум-объектив формата DX с 4,3-кратным увеличением — именно то, что вам нужно. Создавайте потрясающие кадры благодаря универсальному диапазону фокусных расстояний 70–300 мм (эквивалент формата FX: 105–450 мм), снимая крупным планом разнообразные динамичные сюжеты. Вы можете увеличить масштаб изображения для съемки дикой природы или просто приблизить играющих детей, чтобы сделать великолепные снимки крупным планом. А если вы захотите снимать видео, то непременно оцените плавную и тихую работу системы автофокусировки.

Плавная, быстрая автофокусировка: шаговый двигатель Nikon

Новый шаговый двигатель Nikon обеспечивает быструю фокусировку этого объектива, а благодаря бесшумной работе он идеально подходит для видеосъемки. При увеличении во время фотосъемки фокусировка на объекте выполняется мгновенно и с абсолютной точностью. Во время видеосъемки этот двигатель позволяет плавно перемещать фокус, при этом шум привода практически отсутствует.

Высококачественные изображения стандарта Nikon

Этот объектив NIKKOR формата DX специально разработан для максимально эффективного использования высокого разрешения и улучшенной матрицы в цифровых зеркальных фотокамерах Nikon. Один элемент из стекла со сверхнизким рассеиванием (ED) позволяет свести к минимуму хроматическую аберрацию для получения изображений с высоким разрешением, отличающихся яркими цветами, высокой детализацией и безупречной контрастностью.

Подавление вибраций (VR)

Впечатляющая система подавления вибраций Nikon, обеспечивающая дополнительную устойчивость при съемке с рук, позволяет использовать выдержки на четыре ступени длиннее обычных². Это значит, что вы сможете получать четкие изображения без смазывания даже при съемке при максимальном телескопическом положении и слабом освещении. Функцию подавления вибраций (VR) можно включать и отключать с помощью меню фотокамеры.

Упрощенное управление

Переключайтесь между режимами автоматической и ручной фокусировки, используя меню фотокамеры³. Возможность изменения настроек фокусировки в меню фотокамеры вместо использования переключателей на корпусе объектива предотвращает случайное изменение параметров при съемке.

¹ Этот объектив совместим с фотокамерами серии D3000, начиная с модели D3300, серии D5000, начиная с D5200, и серии D7000, начиная с D7100. Фотокамера D500 также полностью совместима. Обратите внимание на то, что может потребоваться обновление прошивки совместимых фотокамер.

² На основе стандарта CIPA. При установке на цифровой зеркальной фотокамере формата DX в максимальном положении телефото.

³ Работает только с фотокамерами серии D3000, начиная с модели D3300, и серии D5000, начиная с D5200. Может потребоваться обновление прошивки совместимых фотокамер.