Объектив Nikon 70-300mm f/4.5-6.3G ED AF-P DX (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072923 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-19/01

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Задать вопрос Причина уценки: без видимых следов эксплуатации 30 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137923 Тип объектива

телеобъектив

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Nikon F

Мин. фокусное расстояние

70 мм

Макс. фокусное расстояние

300 мм

Диафрагма

f/4.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без видимых следов эксплуатации

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: 20694666

Комплектация: передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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