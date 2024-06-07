Объектив Nikon 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076228
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-07/03
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, нет бленды.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 141228
Линейка
Серия D
Тип
объектив
Тип объектива
zoom-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
70 мм
Макс. фокусное расстояние
200 мм
Кратность зума
2.9x
Минимальное расстояние фокусировки
1.4 м
Особенности
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
12.2 град.мин
Максимальный угол обзора
34.2 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра
77 мм
Линзы
Число групп элементов
16
Число элементов
21
Число низкодисперсных элементов
7
Размеры и вес
Диаметр
87 мм
Длина
209 мм
Вес
1540 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, нет бленды.
s\n: 20199687
Комплектация: передняя и задняя крышки, лапка, чехол.
Гарантия 90 дней.
-----