Описание

Код товара: 141228

Линейка

Серия D

Тип

объектив

Тип объектива

zoom-объектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

70 мм

Макс. фокусное расстояние

200 мм

Кратность зума

2.9x

Минимальное расстояние фокусировки

1.4 м

Особенности

автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Минимальный угол обзора

12.2 град.мин

Максимальный угол обзора

34.2 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2.8

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

9

Крепление

Байонет

Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра

77 мм

Линзы

Число групп элементов

16

Число элементов

21

Число низкодисперсных элементов

7

Размеры и вес

Диаметр

87 мм

Длина

209 мм

Вес

1540 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, нет бленды.

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: 20199687

Комплектация: передняя и задняя крышки, лапка, чехол.

Гарантия 90 дней.

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