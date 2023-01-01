Описание

Достигайте большего: длиннофокусный зум-объектив со светосилой f/2.8

Если вам нужно снимать спортивные соревнования, динамичные события или новостные репортажи, этот объектив формата FX поможет поднять качество вашей работы на новый уровень. Диапазон фокусных расстояний 70–200 мм (105–300 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX) подходит для любых условий съемки. Большая светосила f/2,8 гарантирует отличный результат во время съемки при недостаточном освещении, а также стабильную экспозицию во всем диапазоне фокусных расстояний. Минимальное расстояние фокусировки теперь составляет всего 1,1 м, а максимальный коэффициент воспроизведения увеличился с 0,11 до 0,21. Фотографы, работающие с матрицами с высоким разрешением и цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon с высокой скоростью съемки, будут готовы к любым условиям.

Резкость, устойчивость, скорость: электронное подавление вибраций (VR)

Снимайте движение без потери резкости. Функция VR, разработанная компанией Nikon, минимизирует влияние дрожания фотокамеры, что позволяет снимать с выдержками на 4 ступени длиннее, чем обычно.¹ Эта функция, предназначенная для уменьшения смазывания изображения, вызванного движением фотокамеры, теперь активируется в момент нажатия спусковой кнопки затвора наполовину и работает бесшумно. Режим VR SPORT обеспечивает более устойчивое изображение в видоискателе при съемке очень быстро движущихся объектов, а также объектов, движение которых непредсказуемо. Этот режим также обеспечивает частоту кадров при непрерывной съемке и задержку срабатывания затвора, аналогичные получаемым при выключенной функции VR. Этот объектив даже распознает, когда используется штатив, и соответствующим образом подстраивает работу в режимах VR Normal и SPORT.

Точная работа фотокамеры и объектива: превосходная АФ со слежением и контроль экспозиции

Этот объектив, созданный для работы с зеркальными фотокамерами Nikon профессионального уровня, мгновенно и точно реагирует на изменения в движении объекта. Теперь вы сможете уверенно следить за ними, даже если они движутся хаотично или с переменной скоростью, а также если они быстро приближаются к фотокамере. Но улучшенная АФ со слежением — не единственное новшество. Во время высокоскоростной непрерывной съемки электромагнитный механизм диафрагмы в корпусе объектива работает синхронно с затвором фотокамеры, обеспечивая быстрый автоматический контроль экспозиции и ее согласованность от кадра к кадру. Плавная и согласованная работа возможна даже при высокоскоростной серийной съемке. А бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) от компании Nikon обеспечивает сверхбыструю и практически бесшумную автофокусировку с возможностью моментального перехода в ручной режим.

Абсолютная надежность: оптическая точность по всему полю кадра

Этот объектив отличается высокими показателями резкости и контраста по всему кадру. По сравнению с предыдущей моделью снижено уменьшение освещенности и улучшено качество изображения по всему кадру. Новая оптическая система эффективно предотвращает появление хроматической аберрации (ложной цветной окантовки), а также сводит к минимуму искажения во всем диапазоне фокусных расстояний. Она включает шесть элементов из стекла ED, флюоритовый элемент объектива и элемент с высоким коэффициентом преломления (HRI). А нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat повышает четкость изображения, устраняя блики и эффект двоения. Использование флюоритовых элементов позволило уменьшить вес объектива без ущерба для качества изображения.

Отличный баланс: дополнительное удобство управления

При работе в жестких условиях, когда каждая секунда на счету, детали могут иметь решающее значение. Настраиваемые кнопки на корпусе — особенность, позаимствованная у профессиональных телеобъективов NIKKOR — позволяют легко изменять функции большим пальцем, повышая устойчивость объектива. Кольца фокусировки и зуммирования поменялись местами по сравнению с предыдущей моделью объектива, что обеспечивает лучшее равновесие во время работы: теперь, когда кольцо зуммирования находится ближе к передней части корпуса, прямо под рукой фотографа, будет легче принять устойчивую позу во время зуммирования. Рифленое резиновое покрытие кольца зуммирования также облегчает надежный захват и позволяет легко выполнять зуммирование при съемке вслепую.

Готовность к работе в полевых условиях: легкость, прочность, надежность

Этот объектив рассчитан на работу в экстремальных условиях профессиональной съемки, поэтому каждая движущаяся часть его корпуса надежно защищена от попадания пыли и капель воды. Благодаря новому корпусу объектива из магниевого сплава, а также элементу HRI и флюоритовому элементу этот прославленный объектив стал невероятно легким. А фторсодержащее покрытие от компании Nikon надежно защищает объектив от воздействия воды, пыли и грязи без ущерба для качества изображения. Покрытие нанесено на стекло, защищающее передний и задний элементы объектива, что позволяет с легкостью очистить стекло, не повредив поверхность. Использование шариковых опор в переходном кольце для штатива дает возможность плавно изменять ориентацию кадра с горизонтальной на вертикальную и наоборот.

¹ В режиме Normal в соответствии со стандартом CIPA.

Описание производителя