Объектив Nikon 60mm f/2.8D AF Micro-Nikkor (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074131 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-16/06

<











>







Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 21 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 139131 Линейка Серия D

Тип объектива макрообъектив

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 0.185 мм

Макс. фокусное расстояние 0.219 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 60 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.22 м

Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки 0.22 м

Масштаб в режиме макросъемки 1

Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, режим макросъемки, ультразвуковой мотор

Углы обзора

Максимальный угол обзора 39.4 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм

Линзы

Число групп элементов 7

Число элементов 8

Размеры и вес

Диаметр 70 мм

Длина 74.5 мм

Вес 440 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 5045475

Комплектация: передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.