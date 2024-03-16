Объектив Nikon 60mm f/2.8D AF Micro-Nikkor (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074131
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-16/06
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139131
Линейка Серия D
Тип объектива макрообъектив
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 0.185 мм
Макс. фокусное расстояние 0.219 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 60 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.22 м
Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки 0.22 м
Масштаб в режиме макросъемки 1
Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, режим макросъемки, ультразвуковой мотор
Углы обзора
Максимальный угол обзора 39.4 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 8
Размеры и вес
Диаметр 70 мм
Длина 74.5 мм
Вес 440 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 5045475
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.