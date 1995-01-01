Светосильный объектив от Nikon с фокусным расстоянием 50 мм и максимальной диафрагмой f/1.8 является идеальным решением для съемки в условиях недостаточного освещения или в ситуациях, когда необходимо уменьшить глубину резко отображаемого пространства. Он позволяет выделять отдельные объекты и создавать портреты с размытием заднего фона, а также делать четкие и яркие снимки при любом доступном освещении. Кроме того, максимальная диафрагма обеспечивает яркое изображение видоискателя и упрощает создание композиции снимка.

Абсолютно новая оптическая схема содержит семь элементов в шести группах, включая один асферический элемент. Специализированный ультразвуковой двигатель обеспечивает тихую и точную автофокусировку. Объектив совместим с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. При использовании с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата DX эквивалентное фокусное расстояние составит 75 мм.

Этот удивительно легкий и компактный объектив весом всего 185 граммов с герметизированным металлическим байонетом идеально подходит для создания портретов и общих снимков. Благодаря сочетанию классического фокусного расстояния, скорости и качества оптики он заслуживает места в сумке каждого фотографа.