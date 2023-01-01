Объектив Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Код товара : 00000040393
Артикул : JAA014DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
58
Минимальное фокусное расстояние, мм
50
Относительное отверстие
f/1.4
Минимальная диафрагма
f/16
Минимальная дистанция фокусировки
0,45 м
Угол поля зрения
46°
Конструкция объектива
8 элементов в 7 группах
Физические характеристики
Вес
280г
Размеры товара
Прибл. 73,5 x 54 мм
Комплектация
Комплектация
Передняя защитная крышка объектива LC-58 диаметром 58 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-1, байонетная бленда HB-47, мягкий чехол для объектива CL-1013
Описание
50-мм стандартный объектив с высокой светосилой. Максимальная широкая диафрагма f/1,4. Усовершенствованная оптическая конструкция максимально устраняет появление засветок и хроматической аберрации. Бесшумный волновой привод (SWM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Два режима фокуса: M/A (автофокусировка с приоритетом ручной настройки) и M (ручная настройка). Система внутренней фокусировки (IF) для неизменности фокусного расстояния. Невращающийся передний элемент позволяет использовать круговые поляризационные фильтры и принадлежности для съемки со вспышкой с использованием байонетного крепления. Кольцо фокусировки не вращается при включенной функции АФ.