50-мм стандартный объектив с высокой светосилой. Максимальная широкая диафрагма f/1,4. Усовершенствованная оптическая конструкция максимально устраняет появление засветок и хроматической аберрации. Бесшумный волновой привод (SWM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Два режима фокуса: M/A (автофокусировка с приоритетом ручной настройки) и M (ручная настройка). Система внутренней фокусировки (IF) для неизменности фокусного расстояния. Невращающийся передний элемент позволяет использовать круговые поляризационные фильтры и принадлежности для съемки со вспышкой с использованием байонетного крепления. Кольцо фокусировки не вращается при включенной функции АФ.