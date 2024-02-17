Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.4 G (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073500 Артикул : б/у-РнД К 2024-02-17

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Задать вопрос Причина уценки: Следы использования 17 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138500 Байонет: Nikon F (FX)

Фокусное расстояние: 50мм

Относительное отверстие: f/1.4

Минимальная диафрагма: f/16

Минимальная дистанция фокусировки: 0,45 м

Угол поля зрения: 46°

Конструкция объектива: 8 элементов в 7 группах

Диаметр светофильтра: 58 мм

Число лепестков диафрагмы: 9

Физические характеристики

Вес: 280г

Размеры: Прибл. 73,5 x 54 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, следы использования.

Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

----- Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Большая Садовая д.92

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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