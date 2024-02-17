Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.4 G (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073500
Артикул : б/у-РнД К 2024-02-17
Причина уценки:
Следы использования
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Описание
Код товара: 138500
Байонет: Nikon F (FX)
Фокусное расстояние: 50мм
Относительное отверстие: f/1.4
Минимальная диафрагма: f/16
Минимальная дистанция фокусировки: 0,45 м
Угол поля зрения: 46°
Конструкция объектива: 8 элементов в 7 группах
Диаметр светофильтра: 58 мм
Число лепестков диафрагмы: 9
Физические характеристики
Вес: 280г
Размеры: Прибл. 73,5 x 54 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы использования.
Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Большая Садовая д.92
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.