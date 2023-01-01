Бинокль Nikon 4x10 DCF, темно-красный
Код товара : УТ-00069305
Артикул : BAA752AA
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Описание
Сверхкомпактный и очень легкий бинокль с диаметром объектива 10 мм, 4-кратным увеличением и минимальным расстоянием фокусировки всего в 1,2 м. Отлично подходит для театров, музеев и художественных галерей. Линзы и призмы Nikon с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают превосходные оптические характеристики и удивительно яркое изображение. Благодаря отличному сочетанию характеристик, элегантного дизайна и компактности эти бинокли идеально подходят для того, чтобы положить их в карман или сумку перед выходом из дома.
- Сверхкомпактное исполнение и малый вес: толщина корпуса всего 19 мм и вес всего 65 г.
- Минимальное расстояние фокусировки: 1,2 м.
- Многослойное просветляющее покрытие линз и призм обеспечивает превосходную яркость изображения.
- Простое управление: большое и удобное фокусировочное кольцо.