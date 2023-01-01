Сверхкомпактный и очень легкий бинокль с диаметром объектива 10 мм, 4-кратным увеличением и минимальным расстоянием фокусировки всего в 1,2 м. Отлично подходит для театров, музеев и художественных галерей. Линзы и призмы Nikon с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают превосходные оптические характеристики и удивительно яркое изображение. Благодаря отличному сочетанию характеристик, элегантного дизайна и компактности эти бинокли идеально подходят для того, чтобы положить их в карман или сумку перед выходом из дома.